TMW RADIO - Cutrone: "Vestire la maglia del Milan è tutto, è un sogno"

Fonte: dai nostri inviati in Lega Calcio, Alessandro Rimi e Antonio Vitiello

Patrick Cutrone, punta del Milan, ha parlato in Lega Calcio a margine della presentazione di Calciatori Panini Adrenalyn XL 2017/18. "Avere una figurina è un piccolo sogno, sin da piccolo. Pian piano mi sto rendendo conto di quel che sto facendo ma è solo un punto di partenza, devo continuare a lavorare. Non ho fatto ancora niente. Il lavoro per la squadra? Il mio compito è aiutare i compagni, la punta non può pensare solo al gol. Ieri non eravamo in difficoltà ma dovevamo tenere la palla sul 2-1. Era questo il mio compito. Kalinic? Con lui e con Andrè Silva ci aiutiamo tanto e anche con Suso quando viene adattato punta. Insegnamenti da Kalinic? Da lui si può imparare tanto, viene da anni in Serie A, è un giocatore molto esperto e da lui imparerò molto in questo anno. Momenti difficili come Locatelli dopo l'exploit? Penso gara dopo gara, a dare il massimo in allenamento. Ci saranno anche questi momenti ma penserò sempre ad allenarmi e a dare il massimo. Noi stiamo dimostrando di essere una grande squadra -dice sul Milan-, speriamo di arrivare lontani. Il modulo? Mi trovo bene sia col 4-3-3 che col 3-5-2, deciderà il mister quello che sarà meglio. Vestire la maglia del Milan? Ci gioco da dodici anni, per me è tutto, è sempre stato il mio sogno. Io voglio aiutare la squadra, dando tutto in campo. Voglio far bene e, chiaramente, anche far gol".