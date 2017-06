TMW RADIO - D'Agostino: "U21 distratta dal mercato. Roma, ora gli acquisti"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, non che campione d'Europa con l'Under 21, Gaetano D'Agostino ha parlato a TMW Radio: "Under21? Dovranno fare una partita equilibrata contro la Germania, che storicamente è tosta da affrontare. Se la può giocare tranquillamente ma dovranno dimostrare di avere carattere. La grande attenzione sul mercato ha condizionato alcuni giocatori. Avere due-tre giocatori con la testa altrove porta a perdere le partite. Rispetto alla nostra squadra che vinse l'Europeo, questa rosa è composta da giocatori talentuosi ma con molta meno esperienza e meno malizia. Le cessioni della Roma? Non conosco Monchi e non conosco la piazza giallorossa. Penso che stia facendo un grandissimo lavoro per quanto riguarda le plusvalenze. Spero che lo possano reinvestire. Tutti adesso si aspettano degli acquisti di livello perché la squadra non può essere ridimensionata perché altrimenti la piazza insorgerebbe. Le cessioni della Fiorentina? Io credo chel'ultima bandiera del nostro calcio è Francesco Totti. Bernardeschi non è una bandiera, potrebbe restare ma non è una bandiera. Anche a Firenze però si aspettano giocatori importanti, quindi non possono esserci solo cessioni importanti, serviranno anche gli acquisti".