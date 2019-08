TMW RADIO - D'Amico: "Bocchetti voleva tornare. Incuriosito da Icardi-Dybala"

Andrea D'Amico, procuratore di Salvatore Bocchetti e Sebastian Giovinco, parla ai microfoni di TMW Radio del ritorno del difensore italiano, passato in estate all'Hellas Verona: "Salvatore era in Russia da dieci anni, dopo Kazan ha avuto anni molto importanti allo Spartak e sentiva la voglia di tornare in Serie A dopo la piccola parentesi al Milan, abbiamo avuto la possibilità di farlo a Verona ed è stata una ottima opportunità per entrambi. Conosce benissimo Juric, era suo compagno quando è partito per l'estero".

Cosa si aspetta dal Genoa di Criscito?

"Ogni anno il Genoa ha fatto una buona squadra, ma fanno così bene all'inizio che a gennaio viene voglia di fare plusvalenze. Cambiando la squadra a metà campionato, poi il gruppo ne subisce le conseguenze. E quest'anno hanno rischiato molto".

Come procede l'avventura di Giovinco all'Al Alhy?

"Procede bene, è uno dei pochi ad aver giocato nelle tre Champions che esistono al mondo. Hanno perso la possibilità di vincere il campionato ma sono in corsa per la coppa. Ha una qualità tecnica e umana che lo rende adatto a giocare ovunque".

Capitolo Juve-Dybala: la società rischia di ritrovarsi spalle al muro e di doverlo dare all'Inter per Icardi?

"Sono curioso di vedere come andrà a finire, difficile adesso fare ipotesi. Dybala ha fatto grandi cose appena arrivato alla Juve, ma ora il club deve tenere conto del bilancio, penso per esempio alla cessione di Kean. L'atteggiamento dell'Inter nei confronti di Icardi mi pare sia molto chiaro, c'è anche la situazione Higuain da seguire, così come quella di Dzeko. Sarà un finale di mercato molto trafficato per gli attaccanti".

