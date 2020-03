tmwradio D'Amico: "Serie A, ora bisogna correre dietro alla Lazio"

Vincenzo D’Amico è intervenuto ai microfoni di Maracana su TMW Radio per commentare le principali tematiche della giornata sportiva.

Chi può trarre più vantaggi da questa situazione turbolenta?

"Non capisco chi avrà vantaggio da tutta questa situazione, me lo sto chiedendo da qualche giorno. Secondo me nessuno sarà avvantaggiato, forse la Lazio perché recupererà qualche infortunato. In questo momento bisogna correre dietro alla Lazio".

Che Juve ti aspetti contro l’Inter?

"Non so se la Juve riuscirà a sopportare il tridente contro l’Inter che ha un centrocampo molto folto. Fossi Conte non giocherei con il tridente Dybala, Ronaldo e Higuain. Pjanic lo farei giocare anche con una gamba legata".

Sarà un vantaggio per l’Inter giocare a porte chiuse?

"La squadra che gioca fuori casa, indipendentemente dal pubblico, va sempre in trasferta ed è sempre difficile. L’Inter giocherà a Torino e non sarà facile lo stesso anche senza tifosi bianconeri".

Eriksen sarà titolare contro la Juventus?

"Altrimenti cosa è stato comprato a fare?! Non mi sembra un grande giocatore che possa spostare gli equilibri dell’Inter. Finora ho visto poco da parte sua, deve dimostrare di essere il calciatore da comprare a tutti i costi. Personalmente, gli ho visto fare solo una cosa buona in questi mesi: l’assist di esterno destro per Lukaku all’Olimpico sotto la Curva Nord".

