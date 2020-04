tmwradio D. Lippi: "Dovremo imparare a convivere coi rischi. Aiutiamo il sistema"

L'agente ed intermediario di mercato Davide Lippi ha parlato a Stadio Aperto, su TMW Radio, dando la sua opinione sulla possibile ripresa del campionato. Ecco alcuni estratti dell'intervista: "Qual è l'umore dei miei assistiti? Il mio pensiero è lo stesso dei calciatori, e non parlo solo a nome dei miei: c'è preoccupazione, perché è una categoria privilegiata e c'è anche un certo dispiacere per chi è meno fortunato. Sicuramente tutto tornerà alla normalità: ci vuole un po' di pazienza, penso che dal 4 maggio torneranno ad allenarsi. Cerchiamo tutti a modo nostro di aiutare il sistema".

Giusto provare a ricominciare? "Normale che qualche rischio ci sia, ma dovremo imparare a conviverci, prendendo alcune precauzioni ma tornando a vivere. Non si può perennemente rimanere chiusi e veder deprimere e rovinare l'economia mondiale, il PIL di ogni paese che si abbassa... Diventa una situazione irreversibile. Bisogna capire come adattarsi al nuovo mondo, a una realtà totalmente diversa da quella lasciata due mesi fa. Un mese fa però non c'erano le basi per poter pensare di ricominciare, oggi evidentemente sì".

