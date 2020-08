tmwradio Daino: "D'accordo con le idee di Rangnick ma servono entrate economiche notevoli"

vedi letture

L'ex giocatore del Milan, Daniele Daino ha parlato dei pensieri di Ralf Rangnick nella sua intervista a TMW Radio: "Mi trovo in accordo con molte sue idee, però se immagino un Milan che continua con Pioli ma senza Ibra, allora bisogna fare attenzione e non dimenticarsi degli equilibri che invece alcuni elementi della rosa danno alla squadra. Il Milan ha alcuni giocatori di età avanzata che danno maggiore solidità al gruppo. Per seguire il piano di Rangnick bisogna innanzitutto avere delle entrate economiche annuali notevoli e fisse, assicurandosele ad esempio con la qualificazione in Champions League. Forse fino a qualche anno fa un progetto simile poteva seguirlo la Juventus".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.