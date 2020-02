L'ex difensore Daniele Daino è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare tra le altre cose anche del futuro di Pioli e Gattuso: "Per me Gattuso sarà confermato sulla panchina. Sono stati presi dei giocatori di un certo tipo. Ha investito per quei giocatori, perché? Se non sono stati presi per Gattuso, per quale motivo mi chiederei sono stati presi? Quindi non credo che arriverà un nuovo tecnico. Vedo Gattuso molto solido, al di là che il Napoli arrivi alla zona Champions. Per Pioli la vedo difficile. Non guardo solo i risultati in campo. Se non entri in Champions, è bocciatura, come è stato per tutti gli allenatori. E' stato bocciato anche Gattuso".

