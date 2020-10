tmwradio Daino non ha dubbi: "Bastoni già oggi è il centrale più forte del campionato italiano"

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, su TMW Radio, è stato l'ex difensore Daniele Daino. Di seguito un estratto dell'intervista: "Quali sarebbero le assenze più decisive nel derby tra Inter e Milan? Sono assenze importanti da tutte e due le parti, soprattutto Bastoni per l'Inter, che già oggi è il centrale più forte del campionato italiano, per crescita, maturità e qualità. Mancherebbe tanto anche Ibra. Le ultime vittorie del Milan dimostrano che la squadra è in crescita, i giovani stanno trovando continuità ma le prestazioni non sono state convincenti. Colombo non è ancora pronto per sorreggere il peso dell'attacco. I giovani stanno crescendo, ma quando manca Ibra si avverte la difficoltà di imporre il gioco con personalità. Nonostante le assenze dell'Inter, dico che è lei la super-favorita. Ha una coperta più lunga rispetto ai rossoneri in termini di rosa".