tmwradio Daino: "Non vedo Pioli come un allenatore da grandi progetti"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, l'ex difensore del Milan Daniele Daino parla dell'ennesimo ribaltone che si prepara in casa Milan: "Quando si è deciso di dare la piena responsabilità sulla parte tecnica, tutto mi sembrava chiaro. Gazidis invece doveva pensare alla parte del rilancio economico del club. Ora però è scoppiata una cosa che mi lascia perplesso. Il Milan forse si sta preparando a un cambio societario. Qualcuno dovrà lasciare. Spetta ad Elliott pronunciarsi e definire la situazione. Tutto questo però non fa bene al Milan, perché la squadra stava crescendo ora. Conoscendo Boban, credo che sia il primo che lascerà, se le cose non sono chiare. Io avrei aspetto il termine del campionato, perché al Milan non c'è spazio .Se non arrivi in Champions, tutti sono valutabili. Solo il risultato della squadra determina una valutazione. Se non arrivi all'obiettivo, tutto viene messo in discussione. Se poi vengono messi in discussione Boban e Maldini, la questione di campo è molto in dubbio. Aspettiamo, vediamo dove può arrivare questo Milan. Via Pioli? Mi vengono in mente Spalletti o Sarri, se andrà via dalla Juve. Pioli non lo vedo come un allenatore per grandi progetti".