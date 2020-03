tmwradio Daino: "Situazione grave: sono pessimista nella ripresa di questa stagione"

vedi letture

Daniele Daino, ex difensore italiano, è intervenuto durante Maracana su TMW Radio, per parlare della situazione in Serie A in queste settimane non semplici per l'Italia, fiaccata dal Coronavirus: “Ho parlato con De Zerbi e so che il Sassuolo ad esempio sta tenendo tutti i dipendenti nelle proprie case, dagli allenatori ai giocatori. Le attività sono sospese. Sono pessimista nel riprendere in mano questa annata per la gravità di questa situazione. Riprendere il campionato a porte chiuse significherebbe mettere in quarantena tutti i membri di una squadra fino a fine campionato”.