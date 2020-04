tmwradio Daino sulla ripresa: "Ora gli automatismi di squadre come la Lazio potrebbero non ripetersi"

L'ex calciatore Daniele Daino è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, per parlare anche della possibile ripresa del campionato. Di seguito alcuni estratti: "Il protocollo porterà ad un lungo ritiro? Si allenerebbero e rientrerebbero in alberghi invece che nelle proprie case. Se c'è la volontà del calciatore, che è abituato a fare quel tipo di vita, va bene. Bisogna capire che il calcio è per privilegiati, se la società decide questo si deve fare. Il problema però è un altro: è passato oltre un mese e mezzo. Con quale condizione, nonostante i protocolli individuali, riparte il campionato? Con un mese di preparazione, non si ripartirebbe in maniera ideale. Gli automatismi di alcune squadre potrebbero non ripetersi. Penso a squadre come la Lazio, che hanno fatto vedere un bel gioco corale".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Daniele Daino a TMW Radio!