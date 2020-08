TMW RADIO - Damiani: "Il Milan deve puntare a tornare in Champions League"

tmwradio Damiani: "Il Milan deve puntare a tornare in Champions League"

vedi letture

Il procuratore Oscar Damiani, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche del Milan e del nuovo contratto per Ibrahimovic, pensando anche al futuro rossonero: "Giusto tenere Ibra, perché ancora può dare molto alla squadra. In prospettiva futura però, non ci si può fare troppo affidamento, data la sua età eccessivamente avanzata. Il Milan deve puntare a tornare in Champions League però, perché manca da troppo tempo in questa competizione, ed è giusto che torni nel calcio dei grandi. L’assenza del Milan manca ed è un vero peccato".