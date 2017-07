TMW RADIO - Damiani: "Roma, il Nizza non cede Seri. Ghezzal? Tutto fermo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il noto agente Oscar Damiani quest'oggi ha fatto visita al ritiro della Roma a Pinzolo, rilasciando le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: "Sono venuto a salutare Monchi, niente di particolare. Pinzolo mi ricorda i ritiri di trentacinque anni fa, ma non c'è niente di ufficiale o imminente. Più tardi magari parleremo, ma sono venuto per vedere l'allenamento e vedere De Sanctis. Seri non lo vogliono dare, Ghezzal è a parametro zero ma vedremo. Per Ghezzal non c'è trattativa, mentre per quanto ne so io Seri rimane al Nizza perchè non lo vogliono vendere. La Roma ha un bravo direttore e non ha bisogno dei miei consigli. Monchi è educato e per bene: sorridente, ci si parla bene di calcio. La storia parla per lui e sono sicuro che farà bene alla Roma".