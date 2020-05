tmwradio Damiani: "Spadafora calma le acque senza prendere decisioni affrettate"

vedi letture

Nella sua intervista a TMW Radio, l'agente Oscar Damiani, ha parlato anche della diatriba tra il ministro Spadafora e la Lega Serie A: "Il ministro calma le acque senza voler prendere decisioni troppo affrettate. Succede spesso, in Italia: capisco lui ma anche federazione e società, che avrebbero un tracollo economico. Se c'è la possibilità, con tutte le garanzie del caso, è meglio per tutti riprendere. Però capisco che il Governo non dica di riprendere finché non ci sarà una situazione più tranquilla".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.