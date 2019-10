TMW RADIO - Davide Lippi: "Se Totti vuole lavorare con me la porta è aperta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Lippi ha aperto la porta a Francesco Totti per un futuro al suo fianco come procuratore. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione di TMW Radio, il noto procuratore sul futuro di Totti ha risposto così: "Ha detto che vuole fare l'agente e gli auguro di farlo ai massimi livelli. E' una persona di grandissimo spessore e qualsiasi cosa faccia nel mondo del calcio lo farà nel migliore dei modi. Una volta mio padre, parlando di Zidane, rispondendo alla stessa domanda mi disse che avrebbe potuto far bene qualsiasi cosa. In questi giorni ho letto anche di articoli relativi a un suo ingresso nella mia agenzia: non è vero, ma volesse davvero farlo la porta ovviamente sarebbe aperta".