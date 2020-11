tmw radio De Biasi: "Eriksen deve sentirsi da cane... Mi dispiace per Conte"

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, nel corso della lunga intervista di ieri a TMW Radio si è soffermato anche sul momento negativo dell'Inter e sul mancato inserimento di Eriksen: "Come si sente? Da cane. Non considerato, e quindi non può dare il meglio di sé. L'Inter sta facendo peggio di quanto potessimo attenderci, e mi dispiace perché Conte lo stimo tantissimo e pensavo potesse portare l'Inter a un livello diverso. In Italia può ancora dire la sua, ma vedere l'Inter uscire al primo turno della Champions è una sconfitta per il nostro calcio. Può comunque capitare a tutti, perché il calcio non è matematica".