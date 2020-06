tmwradio De Biasi: "Rangnick al Milan come un ct. Ibra? Serve nuovo corso"

Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania e tecnico del Torino, ha analizzato dalle frequenze di TMW Radio l'avvento di Ralf Rangnick al Milan e la finale di Coppa Italia di questa sera a Roma fra Napoli e Juventus:

Ralf Rangnick allenatore e manager nel Milan?

"E' un po' come fare il ct, l'unica differenza è che non si fanno trattative ma in quel caso ci si può avvalere di altre persone. Tutto si deve allineare ad un progetto tecnico condiviso con la società secondo le possibilità economiche. Rangnick lo conosco solo da fuori e non ho la presunzione di poterlo valutare. Lo si potrà fare per come si proporrà in un nuovo ambiente. Starà al campo decidere se sarà stata una scelta giusta o meno".

Ibrahimovic potrà essere utile anche nel progetto Rangnick? "Credo che il Milan debba svoltare. Ibrahimovic ha rappresentato qualcosa d'importante nel calcio mondiale ma alla sua età non è semplice mantenere una fisicità importante. Credo che il Milan debba puntare su un progetto più giovane, con elementi di prospettiva. Tutto dipenderà dagli stanziamenti della società in fase di mercato.

Chi è più manager fra Sarri, Inzaghi, Conte e Gasperini? "Forse Sarri perché arriva da un mondo diverso dal pallone, ha un'apertura mentale legata anche all'aspetto finanziario. Bisogna vedere se vorrà farlo.

La chiave tattica della finale di Coppa Italia di questa sera?

"Fare un pronostico su Napoli-Juve non è facilissimo, soprattutto dopo le due semifinali a cui abbiamo assistito. Credo che dal punto di vista dei numeri abbiamo riferimenti solo precedenti al lockdown. Oggi invece ci sono squadre disabituate ad impegni continuativi. Diciamo che contro l'Inter ho visto un Napoli messo meglio rispetto alla Juve contro il Milan, ma i bianconeri hanno grandi giocatori che possono tirare fuori il coniglio dal cilindro".