tmwradio De Canio: "Alle squadre servono blocchi. Se la Juve tiene Chiellini, un motivo ci sarà"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà di ieri, è stato mister Luigi De Canio. Questo il suo pensiero sul rinnovamento in corso in casa Napoli: "Ci sono giocatori che danno certezze come Koulibaly, Allan e Mertens. Ma ogni ciclo ha una fine e ci sono dirigenti che devono decidere e prendersi delle responsabilità. Se non possono rimanere, si perdono punti di riferimento importantissimi. Io farei di tutto per non cedere nessuno. Una squadra deve avere una sua fisionomia. Se la Juve tiene uno come Chiellini, un motivo ci sarà. Le squadre hanno bisogno di blocchi su cui contare sempre. Se c'è la possibilità col tempo di cambiare 2-3 giocatori l'anno, allora riescono a mantenere una certa mentalità. Oltre le problematiche tecniche, il problema principale sarebbe la perdita d'identità della squadra".