Intervenuto a "Stadio Aperto" su TMW Radio, mister Luigi De Canio parla così: "Si sapeva già dall’inizio che sarebbe stato un campionato equilibrato e in questo verso si sta sviluppando. Le aspettative sulla Juventus con l’arrivo di Sarri erano alte, però non si è tenuto conto di tante situazioni. Quando si arriva in un ambiente nuovo con una squadra che ha giocato un certo tipo di calcio per tanti anni, è difficile stravolgere il modo di fare in tempi brevi. Ci vuole del tempo, sarà difficile coniugare la ricerca del gioco con le pretese di immediata vittoria della Juventus”.