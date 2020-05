tmwradio De Canio: "L'Inter deve tenere Lautaro. Non penso arrivino Cavani e Werner"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Luigi De Canio, il quale si è soffermato anche sull'Inter: "Timo Werner con Cavani coppia più forte della coppia Lukaku-Lautaro? Un giocatore come Lautaro, con le potenzialità economiche che ha l'Inter e la voglia che ha per tornare grande, deve tenerlo. L'Inter ha già speso molto per Lukaku, che è un pallino di Conte, non credo possano arrivare Cavani e Werner. Lautaro poi ha le stimmate del grande attaccante".

E' pronta l'Inter per vincere?

"Ha toccato vette elevatissime, vedi con il Barcellona. Manca però una certa continuità e il cambiamento che si prospetta forse è per andare subito a vincere qualcosa".