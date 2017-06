TMW RADIO - De Giorgis: "Donnarumma? Non mi sorprende il possibile rinnovo"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il procuratore Giorgio De Giorgis ai microfoni di TMW Radio ha parlato del Milan e del caso Donnarumma, dell'approdo di Mancini allo Zenit e altri temi di mercato: “Il management ha lavorato in questi mesi solo sul mercato, anche se il loro ingresso non era ufficiale, cercando giocatori da inserire nella rosa e ci sta che fossero preparati a annunciare subito degli acquisti. Donnarumma? Non mi sembra paradossale che si possa arrivare al rinnovo di contratto, vedo che l'Atalanta ha più o meno lo stesso problema con Conti. Sono schermaglie che ci stanno in fase di discussione. Mi sembra che i casi siano molti simili”.

Cosa pensa della scelta di Mancini di andare allo Zenit?

“Roberto è una persona molto intelligente, curiosa, gli piace studiare il calcio degli altri ed è una scelta da lui. Anche da calciatore gli sarebbe piaciuto andare a giocare lontano dall'Italia anche se all'epoca era molto diverso. Credo che in Russia possa accrescere il suo bagaglio”.

Ascolta l'intervista completa cliccando play sul podcast in calce