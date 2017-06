TMW RADIO - De Giorgis: "Kownacki alla Samp, si può fare. Può crescere tanto"

© foto di Image Sport

Nel corso della intervista rilasciata ai microfoni di 'TMW Radio' nel corso del 'TMW Radio Night Show' il procuratore Giorgio De Giorgis s'è così espresso sull'operazione di calciomercato a cui sta lavorando in questi giorni: "Sto lavorando per Kowanacki alla Sampdoria. E' un ragazzo con potenzialità, può rappresentare il futuro della nazionale polacca. Non ha la classe di Schick, ma alla Sampdoria potrebbe crescere in modo enorme. Ha sempre mostrato grande disponibilità e agli ordini dei blucerchiati può migliorare sensibilmente", ha detto.