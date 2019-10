TMW RADIO - De Marchi: "Juve stellare. Pioli? Penso sia maturo"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Marco De Marchi, procuratore ed ex giocatore, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Domani Sarri contro Mihajlovic....

"Da quando è arrivato, immediatamente ha trasformato una squadra che non dava più segnali di vita. Addirittura è andato a vincere a San Siro. La malattia è stata una bruttissima notizia, ma tutto l'affetto che ha ricevuto ha creato un'atmosfera pazzesca a Bologna. Sinisa è un esempio incredibile, oggi è partito con la squadra verso Torino. Sarri? È un maestro di calcio, riesce a far giocare le squadre nel migliore dei modi. Diciamo che la svolta è stata quella di Milano, io stesso non mi sarei aspettato una Juventus così determinata fin dal primo minuto contro l'Inter. Ha ancora tanta fame la squadra bianconera, se dà retta all'allenatore verrà fuori una Juve stellare".

Cosa ti ha colpito dell'amichevole Bologna Legends-Real Legends?

"Ho riavvolto il nastro delle mie sette stagioni in rossoblù. Ho ritrovato vecchi amici, con i quali ho ripercorso vecchi aneddoti. Purtroppo non sono riuscito a giocare, ma l'atmosfera del Dall'Ara era splendida. Qui a Bologna l'aria è cambiata da un po', c'è entusiasmo. C'era anche king Baggio. Nella sua carriera ha avuto sempre un self control importante, anche dopo alcuni scontri con gli allenatori. Come facevi a non amarlo visto il carattere che ha?".

L'infortunio di Sanchez?

"È un giocatore di grande peso, sarebbe stata una pedina importante, un po' come Ribery nella Fiorentina. Però ci sono tanti altri campioni e uno grande in panchina come Conte. Può essere anche l'occasione per Esposito, per scoprire questo grandissimo talento come fanno altre squadre straniere".

Ti aspettavi l'esonero di Giampaolo? Cosa potrà fare Pioli?

"Il calcio è crudele, non ti aspetta. Una serie di circostanza fanno sì che i risultati non arrivano subito e quindi la soluzione più facile è mandare via l'allenatore. Non ci sono stati segnali dalla squadra, sembrava da fuori che la barca stesse andando alla deriva. Pioli ha fatto tanta gavetta, che ad alcuni manca e ora penso sia maturo per questa avventura. È un ragazzo serio, con delle idee. Lavora bene, è un professionista, ma deve dimostrare di avere grande personalità, necessaria in alcune piazze".

Ranieri alla Sampdoria?

"È una garanzia, è un lord d'esperienza, di carisma e di grande conoscenza calcistica. Può allenare qualsiasi tipo di squadra".