© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea De Marco, ex arbitro, su TMW Radio durante 'Stadio Aperto' ha commentato le designazioni per le 4 gare di Champions delle italiane:

"Per l'Inter c'è un arbitro francese, che negli ultimi anni non sono stati di altissImo livello. Buquet però mi piace, sta crescendo e sarà il futuro dell'arbitraggio transalpino. Credo che sarà colui che rappresenterà la Francia nelle prossime manifestazioni internazionali. Probabilmente non è stata considerata di primo livello la gara contro lo Slavia Praga come per esempio lo è Napoli-Liverpool con Brych. Il tedesco ha diretto già più finali, è di assoluta qualità. Per Juve-Atletico c'è Makkelie, uno dei migliori dopo il ricambio generazionale in Olanda. Per l'Atalanta invece c'è Manzano, uno spagnolo che è una garanzia. Designazione azzeccata, anche per campionato gli arbitri spagnoli sono molto simili ai nostri".