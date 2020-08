tmwradio De Paola: “Ibra ha le qualità per allenare. Bayern, esempio di progettualità"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista ed ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola. Di seguito le sue parole:

Cosa pensa di tutte queste prese di posizione?

“Questa è una presa di posizione che nasce dall’iniziativa di una squadra. Non è però uno schieramento solo del Basket ma anche di tante altre persone, riguardo tutti questi eccessi di potere. Negli anni c’è stato uno strapotere da parte delle forze dell’ordine. Le differenze tra l’Italia e l’America sono notevoli, anche perché in alcuni casi purtroppo questi fatti si concludono con la morte di civili e spesso è tutto legato anche per via del colore della pelle.”

Cosa ti aspetti da questa protesta?

“Vedo troppa diffidenza tra bianchi e neri. Penso che questa situazione ci sarà sempre negli Stati Uniti. In Italia facciamo fatica a capire queste dinamiche, ma nello stesso tempo siamo noi che potremmo insegnare a vivere a fianco di altre comunità diverse.”

Cosa passa per la testa di Messi nel prendere una decisione simile?

“Tra Bartomeu e il giocatore non c’è sicuramente un ottimo feeling. Inoltre, Koeman ha detto chiaramente che può fare a meno del giocatore. C’è stato un insieme di situazioni che dimostrano quanta tensione ci sia al momento nel Barcellona. Se Lionel ha qualche perplessità sulla rosa del Barcellona, come pensi di poterlo tenere? Messi è uno di quei giocatori che all’interno di queste società, che poi a mio avviso sono multinazionali, ha un peso davvero notevole.”

Le piace come si sta muovendo il Milan sul mercato e sul fronte dei rinnovi contrattuali?

“Ibra per me ha le doti, ed è il momento giusto, per fare il salto di qualità e fare l’allenatore. Fare con lui un discorso del genere e farlo entrare in futuro nello staff della squadra, non sarebbe un’idea malvagia.”

Cosa pensa del modello Bayern Monaco a livello di squadra e societario?

“Hai il giusto mix tra giocatori giovani e di esperienza. Il Bayern Monaco ti dà proprio l’idea di squadra. C’è pianificazione e progettualità. Si presta attenzione al merchandising e all’economia del Club e questo è un modello che anche in Italia dovremmo seguire.”