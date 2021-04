tmw radio De Paola: "Juve da brividi. Conte? Non si può far passare tutto come un'impresa"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, è intervenuto nell'editoriale del lunedì su 'TMW Radio':

In attesa di Torino-Napoli e Lazio-Milan, ieri risultati importanti nella corsa Champions:

"L'Atalanta ha dato una grande risposta, mentre l'assenza della Juventus fa venire i brividi. Ieri a Firenze si è vista una squadra dissoluta, sul piano del gioco, e inadeguata, rispetto alle ambizioni della società. È evidente che Pirlo non abbia forza sui giocatori: è ancora un ex calciatore, non ha il carisma e la personalità di un allenatore. La sua voce viene sommersa, si sentono più Buffon e altri calciatori. Mi sembra una situazione disperata: se non va in Champions, Pirlo non può rimanere in panchina. La sua scelta è stata un azzardo di onnipotenza".

Agnelli andrà via dalla Juventus?

"Non mi risulta, sarebbe da farsi qualche domanda sul resto della dirigenza. Paratici è un ottimo dirigente ma non può apparire, non ha la capacità di gestire le situazioni comunicative: è troppo irruento e istintivo. Anche Nedved, un vice presidente che ha preso a calci i cartelloni pubblicitari, ha dimostrato qualche limite rispetto allo stile bianconero".

Il governatore della Campania De Luca ha parlato contro Agnelli:

"Non piace il doppio cappello da tifoso e governatore. Può parlare da tifoso, ma non come presidente di una Regione. Le sue uscite spesso fuori luogo, non bisogna invadere campi altrui".

Conte va verso la vittoria dello Scudetto:

"È sempre meraviglioso, ma non è possibile che ogni cosa che fa lui viene fatta passare come un'impresa. Ha avuto anche qualche passaggio a vuoto, per esempio ha dimostrato l'assoluta incapacità di gestire una rosa su più competizioni".