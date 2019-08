TMW RADIO - De Santis (ag. FIFA): "Dybala via difficile. Pulgar viola bene"

L'agente FIFA Lorenzo De Santis in diretta su TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Dybala al Tottenham?

"È una telenovela lunga, che si è intrecciata con quella di Lukaku e altri attaccanti. Se dovessi scommettere un pounds, non lo vedo semplice un suo trasferimento a Londra. Dybala non ha ancora dimostrato di avere le idee chiarissime. Una soluzione potrebbe essere lo scambio con Icardi, che un anno fa era stato premiato come miglior giocatore di Serie A. Questa sarebbe un'operazione che andrebbe a giovamento di entrambi i club anche a livello economico e di plusvalenza".

Dopo Badelj e Pulgar arriveranno altri centrocampisti a Firenze?

"Se fanno Pulgar, fanno un grande colpo. Sono un suo grande estimatore: ha fatto molto bene anche nella Copa America col Cile. Ha 25 anni, struttura e buon piede, inoltre sui calci piazzati è letale. La priorità per la Fiorentina è fare un esterno offensivo, forte, possibilmente mancino che porti in dote un po' di gol. Poi ci sono altre situazioni da valutare. Vlahovic è pronto o è meglio che andrà a fare esperienza? A Montella non piacciono le prime punte fisiche, ecco perché secondo me potrebbe essere un'idea l'arrivo in prestito di Schick negli ultimi giorni di mercato".

Il futuro di Simeone?

"Non è nei piani della Fiorentina, lo dicono gli allenamenti e le partite. La società non ha messo il cartello vendesi per non abbassare troppo il prezzo. Secondo me potrebbe andare solo in Spagna, magari al Betis Siviglia".