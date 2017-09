TMW RADIO - De Vezze: "Conosco Ventura, le critiche non lo cambieranno"

© foto di Federico De Luca

Daniele De Vezze, ex centrocampista allenato a Bari dall'attuale commissario tecnico Giampiero Ventura, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TMW Radio'.

Il modulo che Ventura ha utilizzato con la Spagna lo riconosci in quello del tuo Bari?

"L'ho rivisto a pieno, ma il problema secondo me è che in questo momento a livello tecnico e fisico la Spagna è due gradini sopra all'Italia".

Il 4-2-4 di Ventura si può definire anche un 4-4-2?

“Ci sono contesti in cui il 4-2-4 è un po' più esasperato e guardandolo dall'alto si capisce che i due esterni spingono molto, poi è normale che in fase di non possesso si trasforma in un 4-4-2. Una peculiarità di questo sistema è che gli esterni bassi devono fare un uno contro uno costante, difficilmente possono fare sovrapposizioni e arrivare sul fondo”.

Ventura è un allenatore con mentalità offensiva?

“L'anno in cui l'ho avuto io eravamo tutti dietro la linea del pallone (ride, ndr). Il primo obiettivo era coprire tutti gli spazi. Una volta trovato l'equilibrio poi avevamo dei giocatori bravi nell'uno contro uno e diventavamo prolifici in avanti”.

Uno come Conte può incidere meglio di Ventura in Nazionale?

“Mister Ventura ha iniziato un processo di ringiovanimento quindi bisogna dare tempo di trovare la giusta quadratura. Bisognerà trovare anche alternative di qualità a Chiellini, Buffon e altri che sono avanti con l'età".

Le critiche cambieranno Ventura?

“No assolutamente no, è convinto del suo pensiero di calcio. Non c'è equilibrio nel giudizio dopo una sconfitta".