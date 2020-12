tmw radio De Zerbi è da big? Pasqual: "Dipende quale. In alcune se perdi fallisci"

vedi letture

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Manuel Pasqual ha risposto anche a precisa domanda: Roberto De Zerbi può candidarsi alla panchina di una big? Il suo pensiero: “Se per big valutiamo Juventus e Inter non so, perché lì spesso la questione è sulla gestione dei grandi campioni. Un conto sono sedici giocatori importanti a Sassuolo, un'altra con venticinque profili di prima fascia, che se perdi fallisci. Lo vedrei bene in squadre dove può lavorare con più tranquillità, magari per riportarle in posti europei che hanno perso”.