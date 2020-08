tmwradio Del Nero: “Pirlo scelta azzardata. Ibra merita quei soldi”

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex giocatore di Serie A Simone Del Nero. Di seguito le sue parole:

Hai mai pensato di fare l’allenatore?

“Mi è arrivata un’offerta dal Viareggio Calcio. Ci sto pensando tanto e credo proprio inizierò da qui la mia esperienza da allenatore.”

Cosa pensi di Pirlo sulla panchina della Juventus?

“Scelta azzardata e infatti si sta circondando di persone con più esperienza, come Tudor ad esempio. Lui è al timone, ma chiaramente ha delle altre persone alle spalle che l’aiutano. Non credo cambierà tanto la Juventus, anche perché la squadra è già ben rodata, infatti non credo avrà problemi. Pirlo ha il pieno appoggio della società.”

Hai seguito la faccenda fra Conte e l’Inter?

“Non ho seguito molto la situazione, però quando vanno male le cose escono sempre frasi poco consone al contesto. Sicuramente avranno fatto un punto della situazione l’allenatore e la società, ma bisognerà chiarire delle idee, perché ogni volta che c’è un problema Conte vuole sempre qualcosa in più. L’Inter comunque a mio avviso ha fatto un buon campionato, però la Juventus è ancora più forte.”

Che idea ti sei fatto invece della Lazio?

“Annata splendida pre Covid, poi però c’è stato un calo fisico nel post lockdown. Tare sta facendo un buon lavoro e l’acquisto di Reina mi piace perché porta tanta esperienza alla squadra.”

Trovi differenze tra questa Lazio e quella dove giocavi tu?

“Sinceramente non vedo tante disuguaglianze. Il tutto però sta dal lavoro dell’allenatore e Inzaghi sta facendo tutto bene, perché la squadra gira a meraviglia.”

L’Inter può mettere in difficoltà la Juventus nel prossimo campionato?

“Se l’Inter farà un bel mercato può mettere davvero tanta pressione alla Juventus. Io però credo che se nella scorsa stagione il campionato fosse continuato e senza nessuna pausa, la Lazio sarebbe potuta andare molto avanti e non sarebbe andata incontro a un calo fisico.”

Con la separazione tra Messi e il Barcellona, ti stuzzica l’idea di vederlo in Inghilterra al Manchester City alla corte di Guardiola?

“Per quanto riguarda Guardiola già si vedeva fosse un allenatore in campo. Aiutava tutta la squadra e i giovani, ed io penso di essere cresciuto anche grazie a lui. Gli posso solo augurare il meglio ad una persona che prima di tutto è anche un grande uomo. Per quanto riguarda Messi, onestamente mi piacerebbe vederlo più all’Inter piuttosto che in Premier League, perché sarebbe bello vedere in Serie A i due giocatori più forti al mondo.”

Sul nuovo contratto di Ibra cosa pensi?

“I 7 milioni li merita tutti, perché è un giocatore di livello che ha fatto benissimo dal suo arrivo a Milano. Poi il binomio Pioli-Ibra mi piace e ha funzionato. Stefano non lo conosco, ma anche lui ha fatto davvero un bel lavoro sulla panchina rossonera.”