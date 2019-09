TMW RADIO - Delneri: "Inter, che carattere! Giampaolo si sbloccherà"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mister Luigi Delneri a TMWRadio durante 'Stadio Aperto':

Cosa la sorprende più di quest'Inter?

"La consapevolezza che possono dire sempre la loro, la struttura caratteriale della squadra, che ora è in grande forma. Ha vinto una grande partita contro la Lazio, che forse avrebbe meritato qualcosa in più. Il primo posto nerazzurro non è inaspettato, se l'è creato con il lavoro".

Il Napoli sembra essere recidivo...

"Ieri partita a senso unico, il Napoli doveva vincere per quello fatto in campo, ma il calcio è anche questo. Non sempre le squadre più forti vincono. Il Cagliari ha avuto la forza fisica necessaria per arrivare a fare gol nel finale, hanno attaccato l'area con tanti giocatori".

Cosa è successo all'Atalanta contro la Dinamo Zagabria?

"Non ha pagato l'emozione. In Europa non ci sono squadre materasso, tutte hanno qualità. Vediamo la seconda come andrà, penso che la prima sconfitta possa essere da esempio e d'esperienza".

Le piace il calcio di Corini?

"Era già un allenatore in campo. In passato ha avuto delle difficoltà che lo hanno fortificato. Sta facendo un ottimo lavoro a Brescia, sta facendo esprimere in campo al meglio le qualità dei suoi giocatori. Tonali ha un livello tattico-tecnico molto elevato".

Alcuni sostengono che senza Ronaldo la Juventus giochi meglio...

"Mi sembra che Sarri lo voglia sempre in campo. La Juventus può produrre anche un calcio più bello senza di lui, ma quando c'è fa la differenza e la vittoria è praticamente certa".

L'Udinese è dipendente da De Paul?

"È un giocatore importante ma non penso che l'Udinese sia dipendente da lui. Ha una grande visione, a 180°, qualità di passaggio e tiro. Quando gioca si sente, ma non credo possa essere dipendente la squadra. Dietro le altre viaggiano, quest'anno sarà molto difficile per tutte".

Montella ha trovato la sua prima vittoria a Firenze...

"Ha creato una squadra con un'identità, andrà avanti bene durante il campionato. La vittoria di ieri è stata fondamentale a livello mentale, ma anche nelle altre partite la Fiorentina ha fornito buone prestazioni, penso alla gara contro l'Atalanta per esemipio".

Su Giampaolo al Milan:

"È un ragazzo di sicura affidabilità, è attento a tutto. Nelle grandi piazze però bisogna vincere. Dalle situazioni lui è sempre uscito dimostrando di avere le idee giuste e non mollerà la sua strada. Penso che abbia in mente delle soluzioni per far rendere al meglio i gioctori. Lo sblocco arriverà".