© foto di Federico De Luca

Ospite di Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Alberto Di Chiara ha parlato così dell'Atalanta, domani attesa dalla sfida alla Fiorentina: "Ci sarà molto da giocare anche a livello psicologico. L'Atalanta è una macchina che gira a mille, ma che deve girare tutta in maniera perfetta. Se manca qualche ingranaggio, qualcosa si inceppa e vengono fuori partite come le ultime. Gasperini ha costruito questo gioiello in un ambiente dove tutto si incastra, come il Parma ai tempi di Scala. E' difficile poi ricreare questa cosa da un'altra parte. Deve riuscire a reinventarsi, ma in maniera diversa".