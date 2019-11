© foto di Federico De Luca

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato i temi principali della giornata calcistica, iniziando dal 'caso CR7': "La vicenda è stata ingigantita, non si è mai aperto un vero caso. Sono cose che possono e potranno succedere, quando arriveremo a marzo il portoghese tornerà a stupire tutti: lì lo vedremo nelle gare che contano davvero, quelle che solo i campioni sanno decidere".

Su Conte e Sarri: "Per certi versi, visto il progetto in costruzione e l'organico inferiore, probabilmente Conte ha fatto qualcosa in più di Sarri, che però è stato bravo a sfruttare a pieno le caratteristiche dei suoi calciatori mettendo anche da parte i propri principi. Per Conte non era facile cambiare così assetto e mentalità, ha saputo valorizzare e rivalutare alcuni giocatori come Candreva. L'unico giocatore che non si è inserito ancora alla perfezione è Godin, che fa fatica a giocare a tre".