tmw radio Di Gennaro: "Allegri aveva ragione, la Juve doveva essere ricostruita da zero"

vedi letture

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha risposto anche a una domanda sul fatto che Allegri consigliava alla Juve di ricostruire la squadra di zero: "Aveva ragione, perché certe occasioni sono palle da prendere al balzo per cambiare. Ci vuole la forza per farlo... Non vedo più però calciatori di un certo livello, soprattutto a centrocampo. Anche in difesa si comincia a scricchiolare".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.