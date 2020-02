TMW RADIO - Di Gennaro: "Caso Pavoletti? Oggi si deve spiegare un infortunio"

vedi letture

tmwradio Di Gennaro: "Caso Pavoletti? Oggi si deve spiegare un infortunio"

Antonio Di Gennaro, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del caso Pavoletti e del fatto che l'attaccante, insieme a Cigarini, si sia presentato davanti alle telecamere per fare chiarezza sull'infortunio al ginocchio: "Oggi si va in conferenza stampa anche per spiegare un infortunio. Non è una bella storia. Dispiace per Pavoletti, lo ritengo uno dei più forti attaccanti in Italia. E' successo in altri casi, vedi a Roma con Strootman e Florenzi".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.