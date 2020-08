TMW RADIO - Di Gennaro: "Chiesa alla Fiorentina è un falso problema"

tmwradio Di Gennaro: "Chiesa alla Fiorentina è un falso problema"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista di TMW Radio, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, della Juventus di Pirlo e della crescita dell'Inter: “A Chiesa rispetto al padre manca la capacità di essere decisivo negli ultimi 15-20 metri, ma può migliorare. Se dovesse andare via la Juventus sarebbe in pole perché lo ha già cerato lo scorso anno prima che arrivasse Commisso a bloccare tutto. Se il presidente vuole mantenere una squadra di alto livello Chiesa è un giocatore importante, ma bisogna capire la situazione e se lui vuole continuare a giocare in viola. Certo è un attaccante che può andare in qualsiasi squadra. Il ruolo che ha rivestito in questi mesi, quello di esterno a tutta fascia nel 3-5-2, può essere quello giusto per lui perché ha grande forza fisica. Poi ovviamente se andasse alla Juve dovrebbe lottare per un posto perché la concorrenza non manca e lì serve capire se il ragazzo c’è mentalmente. Chiesa alla Fiorentina è un falso problema, se dovesse rimanere, col rinnovo di contratto, sarà per intraprendere un progetto importante con la maglia viola, se invece dovesse andare via l’unico problema potrebbe essere i 70-80 milioni chiesti un anno fa per il suo cartellino”.

Come giocherà la Juventus di Pirlo?

“Si parla tanto di moduli e schemi, ma a fare la differenza sono sempre i grandi calciatori. I bianconeri negli anni hanno cambiato tanti moduli, da Conte fino a Sarri, e qui sta l’intelligenza dell’allenatore che si adatta alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Sarri in questo si è trovato un po' in difficoltà perché voleva giocare il 4-3-3 con Ronaldo al centro dell’attacco che però non è un ruolo che sente suo e che ha fatto solo a tratti nella sua carriera. Tornando a Pirlo dovrà vedere gli uomini a disposizione, visto anche il probabile svecchiamento della rosa, e dovrà essere bravo a valorizzarli trovando il modulo giusto”.

Chiesa e Dybala possono giocare assieme?

“Chiesa e Dybala sono due giocatori diversi. Il primo può fare l’esterno a tutta fascia oltre che l’esterno in un tridente, mentre il secondo è diverso, fa gol, assist ed è di un altro livello rispetto a Chiesa. È un fuoriclasse anche se a volte si eclissa. Ma sono due giocatori che possono giocare assieme”.

L'Inter può arrivare in fondo all'Europa League

"Non c’è mai da fidarsi in Coppa, ma è probabile che l’Inter possa andare in finale. Negli ultimi mesi, dopo Bergamo, è cresciuta tanto sia in fase difensiva sia in quella offensiva, è completamente diversa da quella vista prima. È tornato bene Barella, un ragazzo che sapevamo essere predestinato, ha qualità, motivazione e determinazione ed è un giocatore di grandissima prospettiva sia per i nerazzurri sia per la Nazionale. L’Inter sta costruendo bene il proprio futuro, ha acquistato Sanchez, ha preso uno dei migliori esterni d’Europa come Hakimi ed è vicina a Tonali e quindi credo che ora si sia molto avvicinata alla Juventus. Marotta ha fatto la differenza con tutto il rispetto per i dirigenti che lo hanno preceduto”.

Clicca sul podcast in fondo per ascoltare l'intervista