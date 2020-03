tmwradio Di Gennaro: "Dobbiamo essere veramente al sicuro prima di tornare in campo"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato anche di quando di potrà tornare a giocare: "Sinceramente non so come sia possibile ricominciare come ha fatto il Wolfsburg, si allenano i gruppi da quattro mentre la Volkswagen lascia in cassa integrazione tanti lavoratori. Dobbiamo essere veramente al sicuro prima di tornare sui campi per il bene di tutti, magari si ripartirà a porte chiuse. Se si tornerà a giocare in estate bisognerà riformare tutti insieme i regolamenti per far sì che il mondo del calcio possa ripartire nel migliore dei modi”.

