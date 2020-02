© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull'Inter ospite di TMW Radio, durante Maracanà: "E' una squadra alla Conte. Questi sono i mesi fondamentali e lui li ha preparati. Quelli nuovi devono inserirsi, come Eriksen, che ancora non è dentro agli schemi. ma tutti saranno portati alla condizione ottimale. E' uscita alla distanza stavolta. Lukaku gioca male per un tempo, poi è determinante. Se raggiungeranno il top della condizione tutti, l'Inter può vincer lo Scudetto, così come Juve e Lazio. Finalmente un campionato equilibrato".