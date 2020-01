© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato dell'Inter, che sta cercando di rinforzarsi in questo mercato di gennaio: "Una grande squadra per raggiungere certi traguardi deve essere competitiva al massimo, in ogni ruolo. Nei 6 di centrocampo l'Inter non è all'altezza della Juventus. È normale che la società debba andare a trovare profili di spessore sul palcoscenico internazionale. Se arriva Moses significa che l'acquisto di Lazaro è stato sbagliato".