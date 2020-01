TMW RADIO - Di Gennaro: "Inter? Non è solo colpa della rosa questo calo"

© foto di Federico De Luca

A dire la sua sui temi del calcio italiano a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex giocatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro. E fra le altre cose, ha parlato anche di Conte: "Non so se ha cambiato tipo di lavoro. Me lo ricordo a Bari e aveva metodi molto forti, un lavoro massacrante per poi avere risultati. Un calo ci può stare, non so se è programmato. Ma ha perso punti, anche a favore della Lazio, che sembra più squadra. Vuol dire che non è solo colpa della rosa questo calo".

