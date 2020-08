tmwradio Di Gennaro: "Juve-Pirlo? Si parla di moduli ma la differenza la fanno i giocatori"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche della Juventus di Andrea Pirlo e a come potrebbe giocare nella prossima stagione: "Si parla tanto di moduli e schemi, ma a fare la differenza sono sempre i grandi calciatori. I bianconeri negli anni hanno cambiato tanti moduli, da Conte fino a Sarri, e qui sta l’intelligenza dell’allenatore che si adatta alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Sarri in questo si è trovato un po' in difficoltà perché voleva giocare il 4-3-3 con Ronaldo al centro dell’attacco che però non è un ruolo che sente suo e che ha fatto solo a tratti nella sua carriera. Tornando a Pirlo dovrà vedere gli uomini a disposizione, visto anche il probabile svecchiamento della rosa, e dovrà essere bravo a valorizzarli trovando il modulo giusto”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa.