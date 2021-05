tmw radio Di Gennaro: "Juve, senza Champions stagione negativa anche con due trofei"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, intervenuto ieri a TMW Radio, ha così tracciato un bilancio dell'operato di Pirlo alla Juventus: "Si è comunque arrivati a giocarsi il posto all'ultima giornata. Hanno lasciato troppi punti contro squadre che hanno lottato per retrocedere ed è la dimostrazione che qualcosa, nell'organico, non ha funzionato. In Champions poi sono usciti contro il Porto, che non è una squadra del loro livello. Una riflessione comunque andrà fatta: a centrocampo, per esempio, servono giocatori di maggior spessore. Nei grandi appuntamenti Morata poi è quasi sempre mancato, ha iniziato bene per poi perdersi. Penso che se arrivano in Champions possono salvare la stagione, se non ce la facessero sarebbe annata negativa anche con i trofei. Non me li aspettavo qui a giocarsi il 4° posto".