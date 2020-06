tmwradio Di Gennaro: "L'algoritmo non mi piace, serve qualcosa di diverso"

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dell'algoritmo per stabilire la classifica finale di Serie A in caso di interruzione definitiva: "No, non mi piace assolutamente, è come il sorteggio. Bisogna trovare una via d'uscita, se vogliono percorrere la media punti devono re-inventarsela per certi versi".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.