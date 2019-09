TMW RADIO - Di Gennaro: "L'Inter rischia. Roma-Atalanta bella sfida"

© foto di Federico De Luca

"Sarà una bella sfida, sono due squadre che propongono un calcio offensivo". Questa l'idea di Antonio Di Gennaro su Roma-Atalanta, gara in programma oggi alle 19.00. L'ex giocatore e ora opinionista su TMW Radio ha poi aggiunto: "La Roma di Fonseca era una curiosità per tutti e ha ben figurato in quest'inizio di campionato. Anche la difesa, dopo l'addio di Manolas, si sta organizzando bene. L'Atalanta deve fornire una prova di personalità".

Se c'è Ronaldo esce Dybala dalla formazione della Juventus?

"Dybala è sempre stato un problema tattico, anche con Allegri. La Juventus ha dimostrato di essere migliorata dal punto di vista del palleggio e anche in fase difensiva potrà crescere. De Ligt è giovane e dovrà imparare tanto: se crescerà lui sarà un beneficio per tutta la squadra".

Conte rischia stasera contro la Lazio?

"Sì perchè se la Lazio gioca al massimo in questi anni ha dimostrato di essere forte. A centrocampo ha grande qualità, Luis Alberto ha classe da vendere. Immobile fuori? Caicedo è un'alternativa importante. Inter e Lazio giocano a specchio, con il 3-5-2, e vincerà chi avrà la meglio nei duelli individuali. Certo, per il recente stato di forma, i nerazzurro sembrano favoriti sulla carta".

Questo Milan è la squadra che avrebbe voluto allenare Giampaolo?

"Credo debba trovare ancora l'assetto giusto. È stato fatto un mercato per raggiungere la Champions, ma c'è ancora tutto il tempo necessario per arrivarci. Darei ancora un momento a Giampaolo, che è un allenatore che lavora per far giocare bene le proprie squadre. Piatek? È un giocatore che va in verticale, sfrutta la profondità. Con Gattuso aveva più spazio, mentre con Giampaolo, che vuole imporre il proprio gioco, ne ha di meno".

È l'Inter che deve rosicchiare il gal al Napoli o viceversa?

"Quest'anno c'è più equilibrio. Se si vede la classifica dello scorso anno si, è l'Inter che deve recuperare il gap e ci sta riuscendo, cosa che sta facendo anche il Napoli nei confronti della Juventus. Llorente è spesso sottovalutato ma sa giocare a pallone e ha esperienza".