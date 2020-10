tmwradio Di Gennaro: "La Juve ha ritrovato Cuadrado, l'Atalanta sè stessa"

Antonio Di Gennaro, ospite di TMW Radio, fa un bilancio della prima settimana di Champions League per le italiane: "Direi positivo, soprattutto per alcune. Per prima la Juventus, che a parte l'avversario ha ritrovato Cuadrado a destra, mettendo Chiesa a sinistra. Morata potrà essere utilissimo quando arriverà il momento del tridente con CR7 e Dybala. La terza scelta dietro Dzeko e Suarez sta dando i suoi frutti... Dell'Inter dico che questa squadra non può prendere due gol a partita, sono tanti e dovrà porre rimedio. L'Atalanta si è ritrovata, ma non c'erano problemi: col Napoli è stato solo un incidente, e contro una squadra forte. Sono abituati a ripartire dopo certe situazioni, ricordo quel 7-1 che presero a San Siro... Va capito se vorranno puntare più sul campionato o sulla Champions. Quindi la Lazio, che è tornata quella formazione cui ci avevano abituato negli scorsi anni: se in campionato devono recuperare, hanno alzato la china in coppa. Ci vorrà forse un po' di elasticità tattica da parte di Inzaghi oltre al collaudato 3-5-2... A parte l'Inter mi sembra che le previsioni siano state rispettate".