TMW RADIO - Di Gennaro: "Lukaku? Giusto non rischiarlo”

© foto di Federico De Luca

Ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto', l'opinionista ed ex giocatore Antonio Di Gennaro ha analizzato i temi più caldi del giorno:

La sconfitta dell'Atalanta è figlia dell'inesperienza?

"Ha giocato con autorità, un calcio totale, fisico e tecnico. La prima non fa testo, ma ieri la sconfitta non è stata meritata. In queste competizioni non ti perdona nessuno, il livello in Champions è troppo alto. Si paga ogni piccolo errore".

Sarri sta entrando sempre più dentro il mondo Juve..

"Sì, gestendo bene anche le caratteristiche dei campioni che ha in rosa. Higuain è tornato con motivazione, voleva dimostrare di essere da Juve e lo sta facendo alla grande. Stanno crescendo tutti, come Cuadrado terzino: lì si vede il lavoro in settimana. Sono convinto che la squadra potrà ancora crescere. Inoltre è la seconda gara che non subisce gol, questo può portare fiducia".

Domenica la Juventus affronta l'Inter non da prima della classe dopo tanto tempo, questo può incidere?

"Secondo me non ci fanno caso, in passato addirittura erano nella parte destra della classifica dopo un tot di giornate. È normale che ci sia un livellamento verso l'altro e oltre all'Inter penso al Napoli. Sarà una gara molto indicativa ed equilibrata tatticamente".