Di Gennaro: "Messi? Lo vedrei meglio di tutti al Manchester City"

L'ex centrocampista ed oggi opinionista Antonio Di Gennaro si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito un estratto dell'intervista: "Come finirà la vicenda di Messi? Lì possono succedere tante cose: ballano soldi, questioni d'immagine del club... Ci sono al lavoro avvocati e commercialisti. Lo vedrei meglio di tutti al Manchester City, dove c'è il suo mentore Guardiola, quello che l'ha sfruttato meglio di tutti. Può essere ancora decisivo, ritrovando tra l'altro un suo amico Aguero. Per me sarebbe davvero la squadra migliore per lui, anche se non sarà facile. Certo, quel discorso del padre che compra casa a Milano... Penso tra l'altro che la società non avrebbe problemi economicamente per fare un acquisto come Messi. Già adesso con due-tre acquisti diventa la più accreditata per vincere il campionato".