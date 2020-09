tmwradio Di Gennaro: "Mi sarebbe piaciuto vedere Tonali all’Inter. Che scippo di Maldini!"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex giocatore e attuale opinionista Antonio Di Gennaro, per parlare del mancato arrivo di Tonali all'Inter: “Penso che Vidal e Kantè siano giocatori che conosce Conte e inoltre in questo ruolo ci sono Barella e Sensi, presenze fondamentali nel centrocampo dell’Inter. Non nascondo però che mi sarebbe piaciuto vedere Tonali all’Inter per formare una triade tutta italiana. Il suo mancato arrivo però dimostra l’ottimo lavoro che sta facendo Maldini al Milan, che lo ha scippato ai cugini".