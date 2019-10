TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan, la classifica ora diventa pericolosa"

© foto di Federico De Luca

A dire la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Antonio Di Gennaro. Ecco le sue parole:

Sul Milan

"E' una squadra che deve stare attenta a fare certe prestazioni, perché ora la classifica è pericolosa. Non ha dei momenti in cui si può vedere una squadra che domina e può vincere. Se non si vincono certe partite, si rischia. Diventa dura tornare a vincere. Deve tirar fuori qualcosa dal punto di vista del temperamento. Theo Hernandez è molto forte, ma deve crescere, così come Leao. E' una squadra che non ha capacità di reazione".

Sull'Atalanta

"E' la squadra che gioca il miglior calcio italiano. Gasperini è un maestro, riesce a trasformare i giocatori. Basti vedere Muriel. Ogni giocatore che arriva, si inserisce alla perfezione. E' una squadra che gioca a memoria, rischia ma è nella mentalità di Gasperini. Diverte e fa divertire. Gomez quest'anno fa quasi il regista, è cambiata tatticamente la squadra dallo scorso anno. Non vedo perché non possa lottare per lo scudetto. Potrebbero avere degli scompensi se andasse in EL".

Sul Napoli

"E' il crocevia la sfida con l'Atalanta. Il Napoli concede molto, c'è qualcosa che non va. L'Atalanta non ha grossi differenze tra prestazione e risultati".

Sulla Roma

"E' vicino al suo obiettivo, non può puntare a di più. E' rimasto Dzeko, il primo giocatore che ha chiesto Conte all'Inter. E' un leader che gioca con grande qualità. Quando gioca lui, la squadra gira. Zaniolo ha grande forza, deve affinare le sue caratteristiche tattiche. Ha un ruolo non ancora definito ma è forte, ti risolve le partite".