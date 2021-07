tmw radio Di Gennaro: "Nessuno sa cosa sia successo tra Donnarumma e il Milan. Poteva restare"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma: "Qualcuno potrebbe dirci cosa è successo negli anni precedenti. L'offerta di 8 milioni per me era congrua, il Milan magari poteva incassare qualcosa dal suo addio. Vorrei capire però in questi anni cosa è successo, perché il rinnovo non è partito poco tempo fa. Per me poteva rimanere al Milan anche a 8 milioni a stagione".